Jeu. Remportez votre kayak gonflable et votre GoPro Hero 12

Remportez cette semaine votre Kayak gonflable 2 places, avec 2 pagaies, 2 ailerons amovibles et une pompe et pour filmer vos exploits. Tendance Ouest ajoute votre caméra GoPro HERO12, une caméra d'action étanche avec vidéo Ultra HD stabilisation et diffusion en direct.

Le kayak gonflable est parfait pour les aventuriers et amateurs de sports nautiques. Conçu pour deux personnes, il inclut 2 pagaies, une pompe et un kit de réparation. Il se gonfle rapidement avec la pompe Air Hammer, offre des sièges gonflables confortables, beaucoup d'espace de rangement, et des ailerons amovibles pour une navigation stable et facile.

La caméra HERO12 Black est robuste et étanche jusqu'à 10m, parfaite pour toutes les aventures. Elle offre une qualité d'image exceptionnelle avec la vidéo et photo HDR, une résolution vidéo 5.3K, et des photos 27MP. La stabilisation HyperSmooth 6.0, récompensée aux Emmy Awards, garantit des images fluides. Le pack inclut la caméra, une batterie Enduro, des fixations et un câble USB-C.

Tentez votre chance en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi), tirage au sort vendredi 16 août à 9h !