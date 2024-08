JO 2024. Au musée de Vieux-la-Romaine, les enfants s'essaient aux sports antiques

Si les Jeux olympiques de Paris 2024 combinent un total de 45 disciplines, il n'y en avait que 6 durant l'Antiquité. Toutes sont présentées aux enfants chaque mardi matin au musée de Vieux-la-Romaine, dans le Calvados. Après un petit cours d'Histoire et l'évocation de ces sports, les jeunes sportifs sont invités à les tester. Enfin, presque tous. Pour les sports de combat de l'époque "assez violents", Anne-Claire Birée, la médiatrice culturelle, préfère s'abstenir, tout comme pour les courses de chars.

Des sports connus, mais différents

Une fois que chacun a levé la main et prêté serment de ne pas tricher, et surtout de s'amuser, c'est parti ! Tout commence par du lancer de disque. "Il faut bien tourner, en ayant les deux mains dessus", décrit Thomas, après son lancer. Particularité de l'époque, le disque est tout plat, et très lourd. "On adapte, pour que les enfants puissent s'amuser", glisse Anne-Claire Birée.

Les javelots et les disques sont adaptés aux enfants. Les adultes peuvent eux utiliser les mêmes objets que les Grecs.

Il est temps de poursuivre avec le saut en longueur : cinq sauts à effectuer, avec des haltères dans les mains. Tous se mettent en ligne et s'appliquent, plus ou moins, à bien respecter les règles. Même les parents s'y mettent. Mais Florian, qui "aime bien regarder les JO de Paris pour voir comment les Français se débrouillent" n'attend qu'une chose : "Le javelot."

Course avec boucliers

Hélas, ce n'est pas lui qui repart avec le record, mais plutôt Côme. Il faut dire qu'il a la bonne technique. "Tu mets le bras en avant, et l'autre tu le mets derrière. Après tu dois lancer en mettant le javelot en l'air." Celui qui a adoré la natation, car "on est plein de fois champion, et c'est cool", peut donc s'adonner à la dernière activité. Ce sera de la course, mais pas n'importe laquelle : de la course avec boucliers. Oui, les Grecs étaient avant tout des guerriers.

Sous les yeux des enfants, et des parents, Anne-Claire Birée, médiatrice culturelle au musée de Vieux-la-Romaine, montre le geste à faire pour jeter le disque le plus loin possible.