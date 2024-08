Sud-Manche. Quatre blessés dont un bébé d'un an et une fillette de trois ans dans un accident entre deux voitures

Vers 11h40, mardi 6 août, les sapeurs-pompiers des centres de secours d'Avranches et de Ducey sont intervenus rue du Hamel à hauteur de Saint-Ovin, pour un choc frontal à cinétique moyenne.

Deux trentenaires également blessés

Six personnes sont impliquées dont quatre ont été légèrement blessées : un homme de 36 ans, une femme de 33 ans, un bébé d'un an, et une fillette de trois ans. Les victimes ont été transportées à l'hôpital d'Avranches. Neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les circonstances de cet accident restent à déterminer. La gendarmerie était présente sur les lieux.