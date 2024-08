Sud-Manche. Collision entre une voiture et un vélo : une femme de 77 ans dans un état grave

Une cycliste et une voiture sont entrées en collision, mardi 6 août peu avant 14h, alors qu'elles circulaient sur la départementale 456 à hauteur du Val Saint-Père près d'Avranches.

Une victime transportée à l'hôpital d'Avranches

La pilote du deux-roues, une femme âgée de 77 ans, a été grièvement blessée et transportée vers le centre hospitalier d'Avranches. Elle a été médicalisée par une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Granville. L'intervention a également mobilisé six sapeurs-pompiers en provenance des casernes d'Avranches et de Ducey.