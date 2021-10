La Bande-annonce de "James Bond 007 Legends" s'inspire de "Goldfinger"

James Bond prend les traits de Daniel Craig tout au long de la vidéo du jeu, qui reproduit des séquences de Goldfinger, Au service secret de sa Majesté, Moonraker, Permis de tuer et Meurs un autre jour.



Aux côtés de Daniel Craig, on retrouvera également des représentations vidéoludiques de Michael Lonsdale (Hugo Drax), Richard Kiel (Requin), Carey Lowell (Pam Bouvier), Toby Stephens (Gustav Graves), Rory Kinnear (Tanner) et Judi Dench (M).



Un niveau tiré de Skyfall sera ajouté, en téléchargement, à la sortie du 23e film de James Bond en Amérique du Nord, soit le 9 novembre.



Le jeu lui-même sort le 16 octobre sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3 en Amérique du Nord (le 19 octobre en Europe), et la version Wii U devrait suivre avant la fin de l'année.



D'autres titres Activision tirés du 7e Art sortiront dans la foulée : Lego Seigneur des Anneaux (Warner Bros) et Les mondes de Ralph (Disney).