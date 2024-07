Hérouville-Saint-Clair. Savez-vous placer Lourdes sur une carte ? C'est à côté de Caen !

Le Petit Lourdes d'Hérouville-Saint-Clair : un joyau historique en Normandie

Nichée en Normandie, à Hérouville-Saint-Clair, se trouve une réplique aux deux tiers de la célèbre basilique de Lourdes, baptisée le Petit Lourdes. Ce site singulier, construit entre 1879 et 1885, est bien plus qu'une curiosité architecturale : il raconte une histoire fascinante de foi et de guérison.

Une histoire de guérison

L'histoire du Petit Lourdes commence avec Jules Dubosq, un négociant en vins de Rouen. En 1878, après que sa femme ait été miraculeusement guérie à Lourdes, Dubosq fit le vœu de construire une réplique de la basilique pyrénéenne. Son objectif était de permettre aux Normands, et à tous ceux qui ne pouvaient se rendre à Lourdes, de vivre une expérience de pèlerinage semblable. En collaboration avec les Frères des Ecoles chrétiennes, qui cherchaient à bâtir une chapelle à Hérouville-Saint-Clair, Dubosq fit appel à l'architecte Hébert pour réaliser ce projet ambitieux.

Un site unique chargé d'histoire

Consacré en 1882 par Monseigneur Le Coq, évêque de Nantes, le sanctuaire marial d'Hérouville-Saint-Clair est rapidement devenu un lieu de pèlerinage important, attirant dès sa première année plus de 12 000 visiteurs. Le site ne se limite pas à la chapelle ; il comprend également une grotte avec une source, des lacets formant un "M" en hommage à la Vierge Marie, et une pelouse en forme de cœur entourée de buis.

Au fil des décennies, le Petit Lourdes a traversé des périodes mouvementées. Durant les deux guerres mondiales, le site a servi d'hôpital et d'hospice. Après la séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905, le noviciat a fermé ses portes. Néanmoins, l'engouement pour le site ne s'est jamais tari.

Un lieu de quiétude et de découverte

Aujourd'hui, le Petit Lourdes d'Hérouville-Saint-Clair est une destination prisée, tant pour les pèlerins que pour les promeneurs. Le site offre un cadre paisible et inspirant, idéal pour la contemplation et la promenade. La chapelle, restaurée et enrichie de nouveaux vitraux par le maître verrier Georges Gross après la Seconde Guerre mondiale est un lieu chargé d'histoire. Le parvis de la chapelle offre une vue imprenable sur le canal de Caen à la mer, un chemin apprécié des promeneurs.