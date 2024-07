Le Havre. Interpellé avec 50g de cannabis, un jeune homme de 17 ans se rebelle devant les forces de l'ordre

Les forces de l'ordre sont intervenues, samedi 27 juillet, au niveau de l'avenue du 8 mai 1945 au Havre, alors qu'ils soupçonnaient l'organisation d'un trafic de stupéfiants sur le secteur. Durant l'opération, la police a mis la main sur un jeune de 17 ans, qui avait en sa possession 50 grammes de résine de cannabis.

Ce dernier a tenté de se débarrasser de la marchandise avant de se rebeller devant les forces de l'ordre, aidé par deux autres individus "vociférant" et appelant les passants à filmer l'intervention des forces de l'ordre. Un des deux complices, lui aussi âgé de 17 ans, a été arrêté un peu plus tard à son domicile. Le premier jeune homme et son acolyte ont été placés en garde à vue pour trafic de stupéfiants et rébellion.