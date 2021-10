CFA 2 : Mondeville mal récompensé

Il l’assure en s’appuyant sur la qualité de jeu développée par son équipe, mais il reconnaît que ses joueurs se sont placés en mauvaise posture. Leur défaite contre la réserve de Brest, samedi 6 octobre (1-3), les a plongés dans la zone de relégation.

La Coupe pour se redonner confiance

Le constat est d’autant plus frustrant que Mondeville avait les qualités pour obtenir un tout autre résultat contre les Bretons. Pas assez réalistes, malgré l’égalisation de Kévin Lecacheux sur corner, les Mondevillais ont encaissé deux buts dans les dernières minutes de jeu. "On a fait un bon match mais on n’en a pas été récompensés par manque d’efficacité, regrette l’entraîneur local. Je suis déçu car l’investissement des garçons était bon. L’année dernière, on gagnait des matchs en étant beaucoup moins performants dans le jeu. On progresse, mais ça ne se voit pas au classement. Il faut rester convaincu qu’on est dans le vrai."

Mondeville peut désormais rouvrir la parenthèse Coupe de France, avec un cinquième tour à jouer, dimanche 14 octobre, contre Sourdeval.