CFA 2 : Mondeville va devoir s'en relever

Si l'équipe première n'était pas descendue de CFA 2, c'est la réserve qui aurait évolué en DH la saison prochaine. Elle a caracolé toute l'année en tête de DSR. Seulement, la place sera occupée par la vitrine du club. "Ça fait drôle, reconnaît le président Karim Bouaziz. On n'avait pas, ou très peu, pensé à cela. Il n'y a pas plus d'aigreur que cela."

Voilà quatre ans que le couperet ne passait pas loin de Mondeville. Cette fois, les Normands n'ont pas réussi à se sauver in extremis. "Il faut redevenir conquérant et un peu plus humble, annonce Karim Bouaziz. Ce qui nous arrive va peut-être nous permettre de travailler différemment, de repartir sur un nouveau projet. On va repartir avec nos jeunes et essayer de garder les cadres." L'USONM peut s'appuyer sur une base solide, faite de près de 500 licenciés. Son entraîneur Jean-François Péron, en CDI au club, a été confirmé dans ses fonctions.