CFA 2 : Mondeville condamné à descendre

"On savait que c'était une possibilité mais on a toujours pensé que ça allait le faire..." Mondeville, gros club régional habitué au championnat de France, pouvait difficilement concevoir une relégation. Sur le papier, l'USOMN pouvait légitimement prétendre à un bon milieu de tableau. C'est pourtant à la onzième place, synonyme de relégation, que Jean-François Péron et ses hommes ont terminé après avoir été tenus en échec par La Chapelle des Marais, samedi 25 mai (0-0).

"Quand vous faites match nul contre le dernier, est-ce que votre place n'est pas méritée ?", s'interroge le président Karim Bouaziz. A onze contre dix pendant près d'une heure, Mondeville n'a jamais trouvé la solution. "Il nous a manqué le soupçon de réussite et l'envie d'aller au bout des choses, de se dépouiller", estime Karim Bouaziz. Le constat s'applique aussi bien à la rencontre qu'à l'ensemble de la saison.

"On n'a pas le droit d'être en DH"

"Peut-être ne sommes nous pas au fond de nous des gagnants, déplore le président. Par contre, nous sommes des joueurs, c'est sûr." Mondeville relégué à domicile contre une équipe de bas de tableau ? Tout un symbole. Les Mondevillais ont fini douzièmes du classement domicile avec quatre victoires seulement, sur les huit acquises cette saison.

"On a tout gâché sur un match, mais la descente s'est jouée tout au long de la saison à la maison, estime le milieu de terrain offensif. On a manqué de rigueur et de folie ici. On a perdu trop de points contre les petites équipes, parce qu'on se met systématiquement au niveau de l'adversaire." Les Bas-Normands ont passé le plus clair de la saison aux environs de la ligne rouge, le plus souvent légèrement au-dessus, quelques fois juste en-dessous. Avec quatre relégations dans un championnat ramené à quatorze équipes, il devenait plus délicat d'éviter ce spectre. Mehdi Lecreux : "Pour le club, ça fait mal. On n'a pas le droit d'être en DH." Mondeville devra rebondir au niveau régional, avec un effectif qu'on imagine remanié et des moyens moins conséquents.