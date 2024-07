Mondeville. Bosch ferme ses portes en 2026, quel avenir pour les salariés et son site ?

Depuis mardi 9 juillet, les salariés de l'entreprise Bosch ont appris la fermeture définitive du site basé à Mondeville. Celle-ci est actée pour juin 2026, ce qui met en péril l'emploi de 413 salariés. Pour l'heure, les syndicats ne souhaitent pas réellement s'expliquer avec la presse sur ce sujet, dans le but de se préparer pour les prochaines négociations prévues en septembre avec l'usine. Car oui, le CFTC Métallurgie confirme tout de même certains points, notamment la mise en place d'un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) avec Bosch pour déterminer l'avenir des salariés.

Comme l'explique le syndicat, "une grande partie aura la possibilité de partir en préretraite, mais pour les autres il faut tout de même négocier avec l'entreprise. D'ici juin 2026, certains auront sûrement la chance de trouver un autre emploi, mais pour d'autres, ce sera plus difficile et ils auront peut-être besoin de formations pour trouver autre chose. C'est tout ce dont on va discuter mercredi 17 juillet et que l'on pourra communiquer en fin de semaine prochaine".

Pas de repreneurs pour le site ?

Avec la fermeture de Bosch, c'est aussi la confirmation qu'il n'y a pas de repreneur pour le site basé à Mondeville et qui représente une surface d'environ 13 hectares. Pourtant, une entreprise sarthoise s'était positionnée et avait réalisé une offre, c'est ce que confirme Hélène Burgat, maire de Mondeville, qui "ignore pourquoi l'offre a été refusée". Pourtant, c'était une demande claire de la part de la Ville, de la communauté urbaine de Caen la Mer et la Région Normandie, "il y avait une préférence pour une reprise du site, qui est très grand et très bien entretenu", développe Hélène Burgat.

Pour la maire de Mondeville il faut donc agir, "notamment avec l'appui de la Région", pour éventuellement reprendre "le site, pourquoi pas le découper, et le proposer à d'autres entreprises pour faire repartir l'industrie". Elle assure donc que des négociations doivent avoir lieu avec Bosch pour "savoir comment ils vont quitter le site progressivement jusqu'en 2026 et comment nous pouvons nous positionner".