Caen. Une promenade en calèche dans le parc de l'Abbaye aux Dames

Jusqu'au jeudi 22 août, il est possible d'embarquer gratuitement à bord d'une calèche pour visiter les cinq hectares du parc d'Ornano de l'Abbaye aux Dames, à Caen.

Tractés par deux chevaux normands, Voltige et Caporal, les visiteurs traversent une allée de tilleuls et aperçoivent le cèdre commémoratif du Liban, planté en 1839. Une visite guidée à l'ambiance romantique qui vous permettra d'en apprendre plus sur ce site historique. Les promenades ont lieu les mardis, mercredis et jeudis, de 10h à midi puis de 14h à 17h.

Pratique. Gratuit, au départ de l'Abbaye aux Dames, place Reine Mathilde. Sans réservation.