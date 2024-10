Les incontournables. Trois trésors cauchois à découvrir

Allouville-Bellefosse abritele plus vieux chêne de France.Haut de 11 mètres, il aurait au moins 1 300 ans : une vraie force de la nature.

Ce chêne est considéré comme un monument naturel et historique. Sa longévité et son importance symbolique ont attiré l'attention des visiteurs et des historiens au fil des siècles. Il est souvent associé à des légendes locales et a joué un rôle important dans la culture populaire de la région.