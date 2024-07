Législatives 2024. Elle porte une casquette nazie sur une ancienne photo : Ludivine Daoudi, candidate RN à Caen, se retire

Il n'y aura finalement pas de triangulaire sur la première circonscription du Calvados (Caen-Ouest). Alors que Ludivine Daoudi s'était qualifiée pour le second tour avec Joël Bruneau et Emma Fourreau, la candidate du Rassemblement national se retire. Cela fait suite à la diffusion d'une ancienne photo d'elle portant une casquette avec une croix gammée. Le cliché a été publié lundi 1er juillet par Emma Fourreau, candidate du Nouveau Front populaire, sur les réseaux sociaux. On y voit la candidate d'extrême droite porter une casquette noire avec une croix gammée. Le maire de Caen, Joël Bruneau (Divers droite), est en ballotage favorable pour ce second tour. Il est arrivé en tête avec 43,1%. "Je suis heureux que ma candidature ait été reconnue par les électeurs de la circonscription, au-delà des Caennais. J'espère qu'ils me feront encore confiance pour me placer en tête dimanche", a-t-il réagi au micro de Tendance Ouest. Qualifiée au second tour comme en 2022, avec 34,8% des voix, Emma Fourreau croit encore en ses chances. "Rien n'est joué. On retourne sur le terrain, faire du porte-à-porte et porter notre programme", lance-t-elle, en ajoutant que sa priorité est de mener un combat "pour lutter contre l'inaction sociale d'Emmanuel Macron et la haine du Rassemblement national".

Les Caennais sont invités à donner leur voix dimanche 7 juillet pour le second tour des élections législatives.