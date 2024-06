Rouen. Des perturbations à prévoir sur les lignes de bus Teor du Réseau astuce en raison de l'Urban Trail

Soyez vigilants. Ce samedi 29 juin, le club Rouen Triathlon et la Ville de Rouen organisent la toute première édition de l'Urban Trail dans les rues du centre historique de la ville aux cent clochers. Des perturbations sont à prévoir sur le Réseau astuce.

Des déviations mises en place

Cet événement se divise en deux parcours : l'un de 9,8km et l'autre de 16,2km. Le départ est prévu au niveau de l'île Lacroix. A partir de 19h30, les lignes de bus Teor T1, T2 et T3 sont déviées dans les deux sens de circulation à partir de 19h30. Les arrêts Théâtre des Arts jusqu'à CHU inclus ne seront pas desservis et l'arrêt Saint-Hilaire sera également reporté.