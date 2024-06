Vire. Alcoolisé au volant, il termine dans le fossé et rend son frère tétraplégique

Le 9 octobre 2022, à 21h40, les gendarmes de Vire sont appelés pour un accident qui vient de se produire. A leur arrivée, ils voient une BMW dans le fossé. Un homme indemne tente de sortir le passager, coincé dans le véhicule qui est très endommagé. Un témoin, arrivé juste après l'accident, explique que le conducteur lui a demandé de ne pas appeler la police et que tout allait bien.

Il ne peut plus marcher

Tout n'allait pas bien. La victime, jeune frère du conducteur, sera examinée le 16 octobre, et les dégâts sont importants : cicatrices et traumatisme au niveau des cervicales, lésion sur le buste et tétraplégie avec un ITT indéterminable. Il reste dans le coma pendant quatre jours. Entendue en avril 2023, la victime explique qu'ils avaient bu deux bières et une bouteille de whisky. Il ne se souvient pas de l'accident, mais pense qu'il est dû à un manque d'attention. Cependant, il ne souhaite pas porter plainte contre son frère même si parfois, il a "la haine" contre lui.

Il reconnaît

A la barre au tribunal de Caen jeudi 27 juin, le prévenu de 28 ans reconnaît la vitesse excessive et la prise importante d'alcool. Il sait bien que son petit frère ne remarchera jamais et s'en veut énormément. Il s'occupe beaucoup de lui. La procureure souligne les dégâts provoqués par une vitesse excessive et un conducteur alcoolisé. Selon l'avocate de la défense, c'est surtout un drame pour la famille. Après délibéré, Jessy Lerouget est condamné à deux ans de prison aménageables, dont un avec sursis probatoire pendant deux ans, obligation de soins pour addiction alcoolique, obligation de travail, annulation du permis de conduire qu'il ne pourra repasser que dans quatre mois. Il devra aussi régler 127 euros pour frais de procédure.