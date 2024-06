Montivilliers. Buglise en fête pour bien débuter l'été

Après un week-end à succès l'année passée, la fête de Buglise revient cette année, samedi 6 et dimanche 7 juillet, au jardin de Buglise à Montivilliers.

Dans ce cadre bucolique à deux pas du centre-ville, des animations variées sont proposées en ce premier week-end des vacances d'été.

De nombreuses animations sur deux jours

Pendant ces deux jours de fête, la Cépée sensibilisera petits et grands à l'importance du respect du vivant à travers des jeux nature. Montivilliers Harmonie Ville et Nature invitera à la découverte des nichoirs, des oiseaux et de leurs chants. Julie Arqué, herbaliste, fera découvrir les plantes médicinales et leurs bienfaits. L'Antre du Meeple apportera des jeux de société et de plateaux pour divertir toute la famille. Les Embobineuses animeront un atelier de musique verte, où il sera possible de créer des instruments de musique à partir d'éléments naturels. Les agents du service culturel offriront une initiation à la calligraphie médiévale et des activités de land-art. Des jeux de plein air seront également à la disposition des enfants.

Programme

Samedi 6 juillet

14h15 et 16h15 - randonnée contée animée par Les Embobineuses.

15h, 15h30 et 16h - l'école de danse de Montivilliers offrira un happening "Les danseuses fêtent joyeusement l'été !"

15h et 15h45 - ateliers "Petites bêtes" du Centre social Jean Moulin.

17h30 - Julie Arqué mènera des échanges autour des plantes médicinales.

18h - spectacle "L'imaginaire de Monsieur Pierre" de la compagnie Les Barjes, dans le cadre de la 5 e saison des Monti'Spectacles.

saison des Monti'Spectacles. 19h30 - pique-nique et soirée musicale "Melting Avenue chante l'été".

Dimanche 7 juillet