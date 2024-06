Législatives 2024. Ce camping du Calvados propose à ses vacanciers une solution pour aller voter

Le début de saison est plus difficile que d'habitude dans les campings Mirabel de Lion-sur-Mer et de Ouistreham, assure Marion Leneveu, une des gérantes du groupe. Deux raisons sont avancées : la pluie, désormais chassée… et les élections législatives ! Dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet, les Français sont appelés aux urnes, alors que beaucoup sont aussi appelés par les sirènes des vacances.

Voter puis aller en vacances

"Nous avons adapté notre stratégie par rapport au comportement des vacanciers, glisse donc Marion Leneveu. On a aujourd'hui la possibilité d'arriver le samedi ou le mercredi. Nous avons ajouté le dimanche. Comme ça, les gens peuvent aller voter, et nous les accueillons ensuite." L'établissement a aussi rappelé à ses vacanciers qu'il était possible de faire une procuration pour voter sans se déplacer.

S'il n'y a pas vraiment eu d'annulation à la suite de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, ces élections ont été un vrai coup dur concernant les réservations de dernière minute. "Sur le début juillet, nous sommes je crois à 69% de réservation. D'habitude, c'est complet", regrette la gérante. Mais ces derniers jours, le téléphone chauffe avec le début des beaux jours. "Nous avons l'habitude des imprévus dans le milieu", sourit Marion Leneveu.