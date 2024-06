|Replay] Législatives 2024. Réécoutez le débat d'avant-premier tour dans le Calvados

Ce dimanche 30 juin, les Français sont invités aux urnes pour voter pour les élections législatives. Dans le département du Calvados, on compte six circonscriptions. La première concerne Caen-Ouest, qui regroupe 25 communes et 112 766 habitants. Tendance Ouest s'est intéressée à cette circonscription pour le débat d'avant-premier tour organisé dans ses studios de Caen ce mardi 25 juin, de 12h à 13h. Pour ceux qui l'ont manqué, voici une séance de rattrapage.

Le replay complet de notre débat Impossible de lire le son.

Cinq candidats se présentent sur la 1re circonscription de Caen. Trois d'entre eux étaient présents sur le plateau : Joël Bruneau (Divers droite), Emma Fourreau (Nouveau Front populaire) et Pierre Casevitz (Lutte ouvrière). A noter que Ludivine Daoudi (RN) et Matéo Leloup (Reconquête!) ont décliné notre invitation.

Joël Bruneau, maire de Caen, se présente sous l'étiquette Divers droite.

Emma Fourreau, élue députée européenne le 9 juin, est candidate pour le Nouveau Front populaire.

Pierre Casevitz (Lutte ouvrière) se présente pour la cinquième fois aux élections législatives.

Tendance Ouest revient pour un nouveau débat à Caen dimanche 30 juin, entre 20h30 et 21h45.

