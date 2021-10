Orelsan, du Cargö au Zénith de Caen

Cela risque de devenir une habitude pour le rappeur caennais Orelsan : programmé dimanche 2 décembre dans la grande salle du Cargö, il se produira finalement au Zénith de Caen à la place, compte tenu "des avalanches de demandes", justifie l'équipe d'Arts Attack! qui gère le Cargö.

"La date, l'heure (19h00) et les prix restent inchangés et les billets restent bien sûrs valables (ils sont également remboursables auprès du point de vente)", précisent aussi les organisateurs. Ce sera là la dernière date de la tournée d'Orelsan, qui avait débuté il y a presque un an.

Après avoir rempli le Zénith de Paris il y a quelques jours, Orelsan est plus que jamais en haut de l'affiche.

Crédit photo : Damien Aubin