Patrimoine. La basilique de Montligeon, un joyau au cœur du Perche

Le département de l'Orne accueille de nombreux trésors en matière de patrimoine. Parmi eux figure la basilique de Montligeon. Niché dans la commune de La Chapelle-Montligeon, cet édifice construit entre 1894 et 1911 a pour toile de fond la majestueuse forêt de Réno-Valdieu. Chef-d'œuvre néo-gothique, la basilique est surnommée la "cathédrale dans les champs" et constitue un sanctuaire dédié aux âmes du purgatoire, explorant la question de la vie après la mort. La basilique de Montligeon attire notamment les visiteurs par son architecture et sa grandeur. A l'intérieur, les vitraux forment un ensemble unique, illustrant l'évolution de l'art du vitrail au XXe siècle. Lieu de culte, la basilique est à visiter absolument.