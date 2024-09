Spots incontournables. Où prendre votre belle photo de vacances sur la Côte de Nacre et le Bessin ?

De l'autre côté de l'Orne, la Côte de Nacre regroupe plusieurs plages : Ouistreham, Lion-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer… Evidemment, ces longues plages de sable sont très appréciées au mois de juillet, mais ne vous arrêtez pas là. La rédaction vous propose trois sites à ne pas manquer pour garnir votre album photo des vacances.

Mer et bords de l'Aure

Côté mer, prenez la direction de Luc-sur-Mer. Toute faite de bois, la jetée est visible à plusieurs kilomètres. La commune conseille même de poster votre photo avec le hashtag #LucSurMer sur Instagram. Si monter 171 marches ne vous fait pas peur, un autre spot à couper de souffle est incontournable : le phare de Ouistreham. De tout là-haut, vous aurez une vue sur la baie et la ville à 360°. Attention à bien tenir votre appareil photo, il peut y avoir un peu de vent. Et si vous préférez un cadre un peu plus bucolique, direction Bayeux et ses bords de l'Aure. Rendez-vous au restaurant Le Volet Qui Penche, la vue sera sublime.