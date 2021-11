Notre agenda des sorties sur la Côte de Nacre

C'est aussi le domaine du souvenir, soixante-neuf ans après que débuta ici la libération de la Normandie et de l'Europe. Côté terre, Bayeux est aussi un pur joyau de l'histoire. Et il en existe bien d'autres à découvrir. Quel patrimoine !

queleques idées de sorties :





Lundi 29 juillet, à Isigny-sur-Mer, sorties en kayak en fonction de la marée, avec l'office de tourisme à partir de 12 € par personne. Découverte des falaises prises d'assaut par les soldats américains le 6 juin 1944. Tél : 02 31 51 62 42.



Lundi 29 juillet, à Langrune-sur-Mer, sortie gratuite à la découverte des coquillages et des crustacés. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. L'horaire sera alors communiqué. Tél : 02 31 97 32 77.



Mardi 30 juillet, à 10h30, à Hermanville-sur-Mer, visites guidées des villas du front de mer. Réservations par téléphone au 02 31 97 20 15.



Mardi 30 juillet, l'après-midi, à Courseulles-sur-Mer, ateliers d'animation scientifique avec pour thème, la vie dans l'océan, à destination des enfants. De 14h à 15h30 pour les 7-12 ans et de 15h45 à 17h pour les 4-6 ans.



Mercredi 31 juillet. à 14h, découverte des marais en kayak. Compter 12 € par personne. Réservations au 02 31 51 62 42.

Mercredi 31 juillet, à 18h30, la zumba vous anime sur la plage, près de la maison de la mer. 5 € par personne. Tél : 02 31 37 46 80.



Jeudi 1er août, à 14h30, à Saint-Vigor-le-Grand, le jardin des matières. Sur 3 hectares, un parc éco-éducatif vous ouvre les portes d'un ancien site d'enfouissement d'ordures ménagères. Une visite commentée et ludique permet de découvrir la face cachée des déchets et bien plus encore... Réservation obligatoire. Tél : 02 31 51 69 60



Vendredi 2 août, à partir de 21h, à Saint-Aubin-sur-Mer, le kiosque en mode discothèque, avec la Stéréotype Garden Party : Mix sur vinyls Hip Hop (indé) avec Phuncky Doyen et Dj Téo (Zulu Nation, Caen).



Samedi 3 août, à Port-en-Bessin, premier jour de l'exposition "Invitation aux voyages? de Serge Lecourt, à la mairie, et jusqu'au 2 septembre. Entrée libre.



Samedi 3 août, de 15h30 à 21h, à Courseulles-sur-mer sur la plage de Juno Beach, pêche en surfcasting, ramener sa canne, son hameçon, ses appâts. 2€. Tèl : 06 75 54 99 22



Samedi 3 août, à partir de 19h, à Creully, fêtes médiévales. Repas et banquet d'époque suivi d'un spectacle du Moyen-âge aux congés payés. De 10 à 30€. Inscriptions obligatoires. Tèl : 02 31 80 67 08.



Dimanche 4 août, de 7h à 19h, à Grandcamp-Maisy, rue principale, brocante.



Dimanche 4 août, à Saint-Aubin-sur-Mer, concert "La Bouline?. Chants marins et de la marine océane. Gratuit. Tèl : 02 14 47 12 21.



Lundi 5 août, 21h, à Grandcamp-Maisy, escapades nature et promenades contées sur le port, la jetée et la plage. 10€, 3.5€ pour les moins de 12 ans. Tèl : 02 31 21 46 00



Mardi 6 août, à Grandcamps-Maisy, découverte de la pointe du Hoc en kayac. Rendez-vous à l'école de voile. 12 à 20€. Tèl : 02 31 21 46 00



Mardi 6 août de 14h à 17h30, à Grandcamp-Maisy, découverte des parcs à huître de la baie de Veys au rythme des chevaux. Rendez-vous à l'office du tourisme. 12€, 7€ pour les -12 ans. Tèl : 02 31 21 46 00.



Mercredi 7 août, 14h, à Bayeux, petite balade sur le site de la vallée de l'aure. Thème : créer ses instruments à partir de la nature environnante. Rendez-vous à l'hôtel Campanile. Gratuit. Inscriptions obligatoires. Tèl : 02 31 30 43 27.



Jeudi 8 août de 17h30 à 20h, à la halle aux poissons de Grancamps Maisy, marché du terroir. Gratuit.

Du jeudi 8 au mercredi 15 août, à Sait-Aubin-sur-Mer, Semaine Acadienne. Les traditionnelles manifestations en référence à l'Acadie. Programmation détaillée sur www. saintaubinsurmer.fr. Tèl : 02 31 97 30 41.



Jeudi 8 août, 21h, à Courseulles-sur-Mer, sur l'esplanade du Débarquement, concert de musique celtique par le trio Avel Kerden. Gratuit. Tèl : 02 31 37 46 80.



Vendredi 9 août de 9h30 à 12h30, à Montfiquet. Randonnée de 9km sur l'histoire, la faune, la flore de l'abbaye de Saint Vigor. Rendez-vous à la maison forestière du rond-point de la forêt de Cerisy. 3€. Inscriptions obligatoires. Tèl : 02 31 51 96 56.



Vendredi 9 août de 19h à 22h, à Cerisy-la-forêt, promenade nocturne et découverte des papillons de nuit au crépuscule. Rendez-vous devant la mairie de Cerisy-la-forêt. Tèl : 02 33 5546 97



Samedi 10 août, de 19h30 à 00h30, à Vierville-sur-Mer, sur la plage Omaha, 4e festival estival de musique rock, folk et ska. Tèl : 02 31 51 39 52



Samedi 10 août, vide grenier à Bénerville, rue du Général Leclerc.



Dimanche 11 août, à Courseulles-sur-Mer, place de Gaulle, Fête de la mer : messe, bénédiction des bâteaux, lâché de bonbons...



Lundi 12 août, de 11h à 16h, Isigny-sur-Mer, randonnée de 15 km dans les marées de l'Aure à la découverte de sa faune et de sa flore. Rendez-vous sur le parking des écoles. 5€, 2€50 pour les -11 ans. Inscriptions obligatoires. Tèl : 02 31 21 46 00



Mardi 13 août, à Grandcamp-Maisy, découverte de La Pointe du Hoc en Kayak. Rendez-vous à l'école de voile. 12 à 20€. Tèl : 02 31 21 46 00



Mardi 13 août, 14h15, à Maisons, randonnée pour expliquer les phénomènes karstiques, ces rivières, l'Aure et la Drôme, qui se rejoignent et disparaissent pour former une seule rivière souterraine. Comprendre les particularités géologiques de la fosse Soucy. Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes. Inscriptions obligatoires. Tél : 02 31 51 39 52.



Mercredi 14 août, de 9 h 30 à 11 h. à Grandcamp-Maisy, à la base conchylicole, visite du parc à huîtres "L'autre goût de la Normandie?. Dégustation au programme. 4,50 €, gratuit pour les ? 11 ans. Inscription obligatoire. Tél : 02 31 22 62 44.



Mercredi 14 août, de 14h30 à 16h30, à Montfiquet, dans la forêt de Cerisy, rallye policier pour les enfants, à la recherche du mystérieux trésor de l'abbaye de Cerisy. Inscriptions obligatoires. 3€. Tél : 02 31 51 96 56.



Mercredi 14 août, 19h. à Courseulles-sur-Mer, salle de l'Edit, soirée pique-nique et danses. Gratuit. Tél : 02 31 37 82 20.



Mercredi 14 août, 10h à Courseulles-sur-Mer, chasse au trésor et imaginaire pirate. Rendez-vous à l'Office de tourisme. Inscription obligatoire à l'Office de tourisme. Tél : 02 31 37 46 80.



Jeudi 15 août à Hermanville-sur-Mer, place du Courbet, Fête de la Mer. Tél : 02 31 97 20 15.



Jeudi 15 août à Colleville-Montgomery, brocante des amis du Suffolk Regiment, parking de la plage.



Jeudi 15 et vendredi 16 août à Courseulles, reconstitution d'un camp viking. Animation de jeux traditionnels normands. Parc de l'Edit, accès libre, à partir de 10 h.



Vendredi 16 août de 9h30 à 12h30, Le Mollay Littry, randonnée de 9 km, sur les pas de l'Histoire minière du lieu. Rendez-vous sur le parking du musée de la mine. 3 €. Inscriptions obligatoires. Tél : 02 31 51 96 56.



Vendredi 16 août, à 23h, à Port-en-Bessin-Hupain, sur les quais, feu d'artifice. Tél : 02 31 22 45 80.



Dimanche 18 août, 15h30, à Luc-sur-Mer, Fête de la baleine avec intronisation et thé dansant. Tél : 02 31 97 32 71.



Dimanche 18 août à Courseulles-sur-Mer, parc de l'Edit, vide-greniers de l'Amicale des Pompiers.

Dimanche 18 août, 14h30, à Port-en-Bessin-Hupain, balade près de l'estran rocheux. Amener une épuisette pour découvrir la faune locale. Rendes-vous à l'Office de tourisme. 5 €, 2,50 € pour les ? 11 ans. Inscriptions obligatoires. Tél : 02 31 21 92 33.



Dimanche 18 août, de 10h à 18h, à Courseulles-sur-Mer, place de la Fontaine, près de l'Office de tourisme, journée "Fontaine des arts et du terroir?. Rencontre avec les producteurs et artisans locaux. Tél : 02 31 37 46 80.



Du lundi 19 au vendredi 23 août, de 17h30 à 19h à la Maison de la mer de Courseulles-sur-Mer, stage d'inititon et de découverte des arts du cirque. De 6 à 11 ans. 26 €. Inscription obligatoire à l'Office de tourisme. Tél : 02 31 37 82 20.



Lundi 19 août, 14h15, à Sainte-Honorine-des-Pertes, balades près des falaises des Hachettes, un fleuron du patrimoine géologique normand. Rendez-vous sur le parking en bord de mer. 5 €, gratuit pour les ? 15 ans. Inscriptions obligatoires. Tél : 02 31 51 39 52.

Lundi 19 août, 14h30 à Isigny-sur-Mer, randonnée de 25 km "En vélo, de marais en marais?, avec une étape gourmande au programme. Rendez-vous à l'Office de tourisme d'Isigny-sur-Mer. 3,50€, gratuit pour les ? 11 ans. Tél 02 31 21 46 00.

Lundi 19 août à Saint-Aubin-sur-Mer, balade nature "Coquillages et crustacés d'hier à aujourd'hui?. AU programme : apprendre à reconnaître les coquillages et s'initier à la pêche à pied. Rendez-vous à l'Office de tourisme. Inscription obligatoire. Tél : 02 31 78 71 06.

Lundi 19 août, 20h30 à Asnelles, atelier de la Préhistoire : feu de camp, organisé par l'association Tourbière 14. Rendez-vous au 14 avenue Maurice Schumann, à 20h30. Tél : 06 74 92 47 93.



Mardi 20 août, 14h30 à Arromanches, randonnée de 6 km. Retour au temps géologique pour redécouvrir les falaises d'Arromanches. Rendez-vous devant le cinéma circulaire. 5 €, gratuit pour les moins de15 ans. Inscription obligatoire. Tél : 06 60 71 58 34.

Mardi 20 août, 21h à Bernières-sur-mer, les Historions du mardi "Hollywood?, présentés par la compagnie Absolument Production? Rendez-vous place du 6 Juin. Tél : 02 31 96 44 02.

Mercredi 21 août, de 10h30 à midi, à Courseulles-sur-Mer, promenade au temps de la Belle Epoque. Départ depuis l'Office de tourisme. 5 €. 2,50 € pour les étudiants. Tél : 02 31 24 34 79.

Jeudi 22 août, de 17h30 à 20h, à Grandcamp-Maisy, halle aux poissons, marché du terroir.

Jeudi 22 août, à 20h30, à Courseulles-sur-mer, place de Gaulle, soirée karaoké. Gratuit. Tél : 02 31 37 82 20.

Vendredi 23 août, 20h30, à Luc-sur-mer, tournoi de dadminton ouvert au plus de 12 ans. Inscriptions gratuites à l'office de tourisme. Tél : 02 31 96 65 09.

Dimanche 25 août, de 14h à 18h,. à Courseulles-sur-Mer, place de Gaulle, Initiation aux échasses urbaines. Tél : 02 31 37 82 20.