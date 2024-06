Fécamp. Deuxième édition du forum "Quels sont mes droits ?"

L'agglomération Fécamp Caux Littoral organise la 2e édition du Forum "Quels sont mes droits ?", jeudi 13 juin à Fécamp.

Le forum permet aux habitants de mieux connaître leurs droits et les accompagner dans leurs différentes démarches administratives en facilitant la rencontre avec une quarantaine de professionnels qui pourront les guider, les informer, les conseiller et leur proposer des solutions. L'objectif est d'aiguiller les habitants dans leurs démarches dans des domaines très variés, tels que la famille, l'emploi, le logement, la justice et la prévention santé.

Les visiteurs pourront venir directement avec leurs papiers, questions et demandes. Ils pourront rencontrer un professionnel pour une première information ou fixer un rendez-vous si besoin.

Des tables rondes

En plus des stands, cette année, des tables rondes, d'une durée de 30 minutes, seront proposées.

• La famille et la séparation à 14h

• Le risque d'endettement à 15h15

• Les droits et devoirs des locataires à 16h30

Pratique. Forum "Quels sont mes droits ?" - jeudi 13 juin de 13h à 19h à la salle des galets - gratuit.