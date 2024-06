Législatives 2024. Agnès Firmin-Le Bodo candidate à sa réélection dans la 7e circonscription de Seine-Maritime

Agnès Firmin-Le Bodo en a fait l'annonce officielle mercredi 12 juin. Cette proche d'Edouard Philippe et ancienne ministre sera candidate à sa propre succession dans la 7e circonscription de Seine-Maritime pour les législatives du 30 juin et du 7 juillet prochains. Comme en 2022, elle se présente aux côtés d'Agnès Carel.

La désormais ex-députée souhaite que chacun porte ses responsabilités. "Le Président veut que chacun puisse donner son avis et répondre à cette question : souhaitez-vous Jordan Bardella comme Premier ministre. L'heure est grave."

Agnès Firmin-Le Bodo se présentera sous l'étiquette Horizons. Membre de la majorité actuelle, l'élue estime que le travail a été fait et souhaite le poursuivre. "La dissolution, elle devait arriver. Peut-être pas maintenant, mais elle devait arriver. L'Assemblée nationale ne pouvait plus fonctionner avec le blocage des extrêmes."

Sa campagne commence donc pour un peu plus de deux semaines. "Cela ne me fait pas peur. J'aime aller sur le terrain, expliquer pourquoi il est important de voter. C'est l'une des élections les plus importantes qui se présente à nous." Agnès Firmin-Le Bodo souhaite une nouvelle majorité avec "tous les élus républicains" qui le souhaitent, "avec la majorité actuelle mais plus large".

L'élue s'inquiète de l'émergence de deux blocs populistes. "Vous avez d'un côté le RN qui veut casser la France et de l'autre le Front populaire qui veut casser les institutions."