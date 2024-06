Le Havre. Rixe mortelle devant un bar : un homme de 52 ans mis en examen

Un homme a été mis en examen au Havre après la rixe mortelle survenue dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 juin, devant le bar Le News, situé rue de Paris.

La victime a tenté d'apaiser la situation

Cette dispute s'est déclenchée vers 1 heure du matin, "pour un motif futile", précise le parquet du Havre. "Alors que des coups commençaient à être échangés, un client totalement étranger à l'histoire s'est approché pour calmer les esprits et a d'abord été repoussé sans ménagement par un individu, qui lui a asséné ensuite un violent coup de tête au visage" relate le procureur de la République, Bruno Dieudonné, dans un communiqué.

Dans le choc, le client du bar, un Havrais de 53 ans, a chuté en arrière, se cognant violemment le crâne sur le bitume. Transportée à l'hôpital Monod, la victime n'a finalement pas survécu et s'est éteinte quelques heures plus tard.

Les faits requalifiés

Après cette rixe, trois individus ont été interpellés. Deux sur place et le troisième quelques heures plus tard, "à son domicile", fait savoir le parquet. L'auteur présumé du coup de tête est le seul à avoir été déféré devant le parquet, dimanche 9 juin, à l'issue des gardes à vue. Il a été mis en examen par le juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet avait requis son placement en détention provisoire.

En raison du décès de la victime, intervenu après l'ouverture de l'information judiciaire, les faits vont probablement être requalifiés en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une qualification qui peut être punie d'une peine allant jusqu'à quinze ans de prison.