Orne. Elections législatives : la colère du conseiller régional Bertrand Deniaud

"Comme prévu, les résultats aux élections européennes sont une raclée monumentale pour les partis jusqu'ici de gouvernement. Comme prévu, les commentaires du soir sont les mêmes depuis 20 ans : c'est une surprise, il faut entendre le message des Français." Le coup de gueule est signé Bertrand Deniaud, conseiller régional Les Républicains de l'Orne. Il poursuit : "Il n'y a aucune remise en cause. Au final, cette campagne risque d'être celle où le thème sera plus 'je veux sauver mon siège' que 'voilà le projet que je veux défendre'."

"Le vote du sursaut national"

L'élu de l'Orne poursuit : "Les Français vont au RN car plus personne n'assume de choix clair, énoncé franchement, avec des mots simples, en prenant des risques et disant clairement les choses. Le RN n'apportera pas de solutions viables et sérieuses mais les autres n'en présentent hélas clairement pas… Les Français, les Ornais ont déjà exprimé leur volonté de faire tomber les systèmes mis en place, les jours, les mois, les années qui viennent sont cruciales mais nos élites ne veulent pas l'admettre."

Il conclut : "Le 30 juin doit être le vote du sursaut national faute de quoi les abymes nous attendent, avec elles le chaos et ceux qui nous y auront plongés devront assumer. La responsabilité est collective, le sursaut doit l'être encore plus. Je crains hélas que l'individualisme électoral et le corporatisme ou la féodalité, priment encore une fois sur l'intérêt général. Et la France dans tout ça ?"