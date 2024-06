Orne. Elections européennes : un maire fait voter les enfants pour attirer les parents

Alors que les adultes sont invités à se rendre aux urnes dimanche 9 juin pour élire les eurodéputés, le maire de Cuissai, près d'Alençon, a organisé un vote auquel vont participer les enfants de la commune âgés entre 5 et 11 ans. Tous ont reçu une carte d'électeur, et dimanche 9 juin, ils doivent venir déposer un bulletin dans une urne pour décider du film qui sera projeté la semaine suivante dans la salle polyvalente de leur village. Le maire espère qu'ainsi les gamins entraîneront leurs parents jusqu'au bureau de vote et que les grands en profiteront pour voter pour les élections européennes…