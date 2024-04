Européennes 2024. Le 9 juin, on vote ! Comment s'inscrire sur les listes électorales ?

Election. Plus de deux millions de Normands sont appelés à voter pour les élections européennes le dimanche 9 juin, un scrutin en un seul tour. On peut encore s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 1er mai en ligne et jusqu'au 3 mai en mairie.