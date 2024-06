Histoire. Une nouvelle exposition sur l'évolution de Caen au Musée de Normandie

Depuis le 1er juin et jusqu'au 3 novembre, le Musée de Normandie accueille une toute nouvelle exposition sur l'évolution de Caen au fil des siècles. En 2021, le service d'archéologie du Département du Calvados avait fouillé les ruines de l'ancien hôtel de ville, alors situé place de la République et détruit par les bombardements de l'été 1944. A partir du résultat de cette fouille, l'exposition "De la place Royale à la place de la République" invite à découvrir les métamorphoses de ce quartier de Caen entre 1575 et 1975. L'exposition, réalisée en partenariat et avec le soutien du Département du Calvados, présente pour la première fois des documents et collections provenant des services de la Ville et notamment du Musée des Beaux-Arts.