Nord-Cotentin. Un maire blessé après avoir été renversé par une voiture, le conducteur en fuite

Le maire de Tollevast Stéphane Barbé, s'est fait renverser lors de son footing par une voiture. Les faits se sont produits dans sa commune dimanche 2 juin, vers 10h30, au niveau des Amonteux, secteur limité à 50km/h.

"J'ai été projeté sur le bas-côté"

"Je n'écoute pas la musique en courant, j'entends donc les voitures qui sont dans mon dos quand elles arrivent", confie ce lundi 3 juin à Tendance Ouest Stéphane Barbé. "Une première voiture m'a dépassé, et un autre véhicule qui suivait m'a alors fauché par l'arrière. J'ai été projeté sur le bas-côté. Le pneu avant droit m'a tapé sur l'arrière du tibia et j'ai ensuite pris le rétroviseur." Le bilan est lourd : une cheville cassée, des contusions, et six semaines d'immobilisation. "Je suis hyperactif, je fais beaucoup de sport et j'ai beaucoup d'activités, ça va être compliqué cette période", ajoute le maire.

Le maire Stéphane Barbé, plâtré après avoir été renversé lors de son footing. - Facebook Stéphane Barbé

Une plainte déposée ce lundi après-midi

Le conducteur en fuite est revenu pour voir si Stéphane Barbé n'était pas seul avant de reprendre la fuite. "En me relevant, j'ai vu qu'il s'agissait d'une Audi noire", ajoute le maire qui n'a pas eu le temps de prendre la plaque d'immatriculation. Pas plus que la conductrice de la première voiture, qui est revenue sur les lieux après avoir vu le maire être renversé. Stéphane Barbé a ensuite été emmené aux urgences de l'hôpital de Cherbourg. Il ressort plâtré sur toute la jambe gauche. Une plainte sera déposée ce lundi après-midi. "L'accident est excusable, mais le comportement du conducteur qui a pris la fuite, non", conclut le maire.