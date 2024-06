80e D-Day. Des lycéens retracent le parcours d'une famille juive d'Avranches pendant la guerre

Mardi 4 juin sera le jour de la restitution pour cette classe de terminale générale 1 du lycée Littré d'Avranches. Ils vont présenter devant les élus de la Région Normandie, au théâtre des Cordes à Caen, le résultat d'un an de travail. Depuis septembre 2023, ils enquêtent dans les archives et les témoignages pour retracer l'histoire d'Albert et Aimée Mendelbaum. Lui est Français, d'origine polonaise et juive. Elle est Française originaire de Normandie et chrétienne. Ce couple d'Avranchinais a été arrêté par la Gestapo pendant la guerre. Ce projet entre dans le cadre du projet "Mémoire d'Auschwitz" de la Région. Il permet d'étudier la Shoah autrement, notamment en se rendant au camp d'extermination d'Auschwitz.

Découvrez l'histoire d'Aimée et Albert Mendelbaum Impossible de lire le son.

Ils ont survécu à la guerre, lors de l'évasion d'Albert d'un camp de Boulogne-sur-Mer, grâce à Aimée. Ils se sont ensuite cachés. Une plaque en leur hommage a été installée sur le mur de leur ancien magasin d'Avranches. Pour partager leur travail, les lycéens ont créé un compte sur les réseaux sociaux.

Une plaque en l'honneur d'Albert et Aimée Mendelbaum à Avranches, dans la rue Challemelle Lacour sur leur ancien magasin.