Tendance Live Granville. Envoûtante Irma

Chanteuse et auteure-compositrice franco-camerounaise, Irma s'est fait connaître en 2011 avec son album Letter to the Lord et le single I Know. Depuis, cette artiste multi-instrumentiste a sorti quatre albums, captivant un large public grâce à sa voix envoûtante et ses textes profonds.

Retour aux sources

En février 2024, Irma a sorti son single House of Cards, une chanson de rupture qu'elle a interprétée dans les rues de Paris avec sa guitare, filmée par sa sœur. Les vidéos cumulent plus de 15 millions de vues sur Instagram et attirent l'attention du chanteur folk britannique Nick Mulvey, qui lui propose de l'accompagner en tournée européenne. Cette opportunité relance Irma, qui prépare un cinquième album prévu après l'été.

Cet opus marquera un retour aux sources, avec des chansons folk et organiques, centrées sur la guitare et la voix. Il inclura également des relectures de ses premiers succès, Irma souhaitant partager avec ses fans ses versions actuelles de ces morceaux. Actuellement, elle est sur scène en Europe avec Nick Mulvey et sa propre tournée débutera début 2025. Trois jours après un concert à Paris, Irma se produira sur la scène du Tendance Live. Elle espère ainsi continuer à toucher le cœur du public.