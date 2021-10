Une journée handicap, sport et travail à Canteleu (76)

Les animations de cette journée, organisée dans le cadre des "Challenges et divers cités" par le Club d'entreprises partenaires de l'insertion, et la ville de Canteleu, se tiendra dans le centre sportif Alain Calmat.

La matinée sera consacrée, dès 8h30, aux épreuves sportives avec des champions olympiques et champions du monde valides et paralympiques réunissant des personnes en situation de handicap et des chefs d'entreprises.

L'après-midi, une job-dating sera organisé. Enfin, la journée se cloturera par une table ronde traitant "De la diversité à l'entreprise".