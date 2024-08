Cléon. Les bus électriques Ebusco construits dans un bâtiment de Renault à Cléon

Des bus électriques sont créés à Cléon près de Rouen. L'usine Ebusco se situe rue de Tourville, dans le site historique de Renault. Elle dispose d'un bâtiment de 21 000m2 : 15 000m2 pour la production et 6 000m2 pour la logistique. Aujourd'hui, 40 personnes travaillent sur le site. D'ici la fin de l'année "on sera 60 parce qu'on va ajouter la partie inspection finale des bus et à terme l'objectif est d'être 300", indique Fanny Linard, manager de production chez Ebusco.

Avant que chaque bus ne quitte l'usine, une inspection approfondie est réalisée, incluant un contrôle qualité, des tests de conduite et l'installation de systèmes informatiques spécifiques pour le client.

"Renault avait ce bâtiment disponible"

"Renault avait ce bâtiment disponible. Il y avait possibilité pour nous y implanter", assure Jean-François Chiron, directeur général d'Ebusco France. "Cette usine a démarré sa production en mars et a une capacité d'environ 500 véhicules par an, donc environ 2 par jour", ajoute-t-il. La pleine production de bus électriques est envisagée pour 2026. "Ebusco est le seul fabriquant mondial qui a intégré le carbone pour avoir un véhicule le plus léger possible. L'ennemi n°1 de la mobilité électrique, c'est le poids", affirme Jean-François Chiron.

Des pièces composites en fibre de verre sont collées aux longerons en carbone, pour former les panneaux latéraux qui passent dans une machine injectant de la mousse. Il faut ensuite assembler le câblage électrique. - Ebusco

Les bus auront une autonomie de 700km par jour avec une seule recharge la nuit. Dans l'usine, les structures des bus 3.0 de 18 et 12m sont créées. "Elles sont en composite, une technologie qui vient de l'aéronautique", poursuit Fanny Linard. Un bus de 12m peut accueillir 90 passagers et celui de 18m, autour de 120.

Les bus Ebusco auront une autonomie de 700km par jour avec une seule recharge la nuit. Le prix de vente se situe entre 500 000 et 550 000 euros pour le bus de 12m et pour celui de 18m, il faut ajouter 250 000 euros.