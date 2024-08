Fécamp. L'œil de Paskal Bronnec sur la mer et sur les bateaux

"J'ai de l'eau de mer dans les veines", plaisante Paskal Bronnec (Pascal avec un K, c'est son nom d'artiste). L'histoire du Havrais commence en effet face à l'horizon gigantesque de la plage. Il est né rue Guillemard, dans le quartier Saint-Vincent, il y a 67 ans. Puis il déménage rapidement avec sa famille dans le quartier du Perrey, rue Augustin-Normand.

Une passion précoce pour les navires

Et il est comme aimanté par la grande bleue ! "A 18 mois, j'ai trompé la vigilance de ma maman et je suis parti seul sur le boulevard Clemenceau pour voir les bateaux !" Une passion précoce, favorisée par le métier de son père qui bosse comme traceur de coques sur le chantier naval, alors à proximité. La mer, chez Paskal Bronnec, est une histoire de famille. Parfois douloureuse. "Mon grand-père, lui, était gardien au chantier naval. Il a été tué par les bombardements dans la nuit du 5 au 6 septembre 1944. Pour lui rendre hommage, les autorités ont nommé ma grand-mère marraine du sous-marin La Créole, construit sur les chantiers Augustin Normand."

En 1988, licencié de l'usine Dresser, le Havrais s'exile à Fécamp, où il devient éducateur technique spécialisé. C'est dans la Cité des Terre-Neuvas que naît sa deuxième passion. "J'ai rencontré des gens qui faisaient de la photo. C'est récent, en 2012 ou 2013." Mais le dada de Paskal Bronnec le ramène toujours au Havre, où il travaille désormais à nouveau, au sein de la Ligue Havraise. "J'étais fasciné par les porte-conteneurs dont je suivais le ballet depuis la digue nord. Je photographiais aussi le matin, avant le boulot, les paquebots de croisière qui stationnaient non loin."

40 000 photos dans ses collections

En 2015, Paskal Bronnec lance sa page Facebook "Regards sur l'eau" pour publier ses plus beaux clichés. Il en a aujourd'hui 40 000. "Les photos de bateaux, oui, c'est tous les jours !", admet le jeune retraité, qui a désormais tout le temps de s'adonner à sa passion. Comme lors de la deuxième édition de Fécamp Grand'Escale, où il a mitraillé des navires bien différents des gigantesques porte-conteneurs qui ont sa préférence. "J'aime tout ce qui va sur l'eau. Tout ce qui navigue. Chaque bateau a une histoire. Quand il quitte le port, on essaie de se faire le film d'où il va, quelle mer il va rencontrer. Je mets aussi l'accent dans mon travail sur ce qu'est capable de réaliser l'être humain. Je trouve ça impressionnant."

Autre réalisation humaine qui l'a visiblement impressionné et passionné : le parc éolien au large de Fécamp. Paskal Bronnec livre son regard sur le projet dans un livre à paraître prochainement.