Belles Découvertes. A la découverte de la baie, le Mont Saint-Michel autrement

En passant par le sud-Manche, pourquoi ne pas faire un petit arrêt au Mont Saint-Michel ? Avant de déambuler dans les rues étroites de la Merveille, les équipes du Mont proposent aux visiteurs les "Belles Découvertes", une nouveauté de 2024. Le personnel du Centre d'information touristique (CIT) a sélectionné plusieurs balades guidées sur les rivages de la baie du Mont Saint-Michel et propose ces visites en complément de celles du village et de l'abbaye, permettant ainsi d'échapper aux horaires de fortes affluences sur le Rocher.

Découvrir les richesses de la baie

Pendant 1h30, un guide mène les curieux à la découverte de la baie du Mont Saint-Michel, des polders au verger conservateur en passant, bien sûr, par les prés-salés et le barrage du Couesnon. Les promeneurs observeront aux jumelles les animaux et les plantes de la baie. Grâce aux explications de l'animateur, le Mont et son environnement n'auront plus de secret pour eux. Le CIT propose plusieurs parcours en fonction de l'horaire d'arrivée : "Balade Grand air", "Pause jumelles", "Soirée coucher de soleil"… Il y en aura pour tous les goûts, avec à chaque fois des activités qui passionneront toute la famille.

Un bon compromis avec des enfants

Visiter la Merveille avec des enfants reste un défi de taille. La balade dans la baie est un bon compromis pour sortir avec une poussette, d'autant que les parcours ne passent que par des chemins faciles d'accès. Un peu éloignés des principaux axes touristiques, vous pourrez prendre tout votre temps pour observer le Mont et ses merveilles, déjeuner dans l'herbe et, pourquoi pas, remplir vos albums de jolies photos de cette magnifique baie avant de vous jeter dans les rues du village à l'assaut de l'abbaye.