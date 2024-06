Rouen. Cathédrale de lumière : un spectacle monumental à voir jusqu'à fin septembre

Philippe Platel, directeur du festival Normandie Impressionniste, nous dévoile ce projet monumental qui sera présenté au public dès le vendredi 24 mai à 23h.

Comment ce projet est-il né ?

"Alors que je venais de prendre mon poste de directeur, j'ai reçu à Rouen Robert (Bob) Wilson avec l'idée de lui proposer une création pour le festival. Lorsqu'il a découvert la cathédrale, ce fut pour lui une évidence. Il avait déjà travaillé sur d'autres bâtiments, mais jamais aussi complexes ni aussi ornementés. Il a souhaité tirer parti de sa monumentalité. Avec sa formation d'architecte, il a appris à toujours commencer par la lumière et c'est cela qu'il a cherché à capturer sur la façade."

Quel est l'univers créé par Bob Wilson ?

"Il joue ici avec les éléments naturels : les vagues, le feu, la lave. Sa création n'est pas abstraite comme on aurait pu s'y attendre. Il y a des prises de vues réelles retouchées et des images animées : un astronaute flottant dans l'immensité du ciel étoilé, un léopard qui court, ou encore un tableau de Monet. Le show dure 25 minutes et se décline en neuf sections, comme des matrices divisées en neuf cases qui correspondent au rythme architectural de la façade ouest. Les vagues, les explosions, se projettent vers le public et les étoiles mouvantes font vibrer la façade. C'est un univers poétique mais tout en contraste. Les images sont accompagnées par les textes de Maya Angelou dans lesquels la nature devient la métaphore de la violence des relations humaines. Les textes sont déclamés dans toute une palette d'émotions par Isabelle Huppert en français et Bob lui-même en anglais avec pour fond sonore la musique de Philip Glass."

Dans quelle mesure rend-il hommage à l'impressionnisme ?

"Bob est, dans sa pratique, le plus impressionniste des artistes contemporains. Tout son travail est basé sur la lumière, ses variations et ses contrastes. La lumière transforme l'espace-temps. Il parvient à matérialiser le temps qui passe avec la lumière."

Pratique. Du 24 mai au 28 septembre, Cathédrale Notre-Dame. Gratuit. Horaires sur metropole-rouen-normandie.fr.