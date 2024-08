Caen. Musiciens, porte-drapeaux… Ils se préparent pour les cérémonies 

Sur la table de la salle à manger, des dizaines de photos de lui avec des chefs d'Etat : Barack Obama, François Hollande, Nicolas Sarkozy… Jean-Claude Lebret, 77 ans, a déjà trente ans de cérémonies derrière lui. Fils d'un père déporté résistant, il est le responsable des porte-drapeaux de Caen. Son rôle est de coordonner les porte-drapeaux lors des cérémonies officielles du 6 juin. Le jour J, il arrive 1h30 avant le début des commémorations pour éviter tout couac d'organisation. "Il y a un ordre protocolaire à respecter sur le placement des drapeaux que j'organise avec le maître de cérémonie", explique celui qui a reçu la croix de chevalier de l'Ordre national du Mérite en 2021.

Un dévouement sans compter

Dans deux semaines, il sera au garde à vous pour la cérémonie internationale à Saint-Laurent-sur-Mer, à proximité d'Omaha Beach. "Drapeau bas !", "Aux morts !", va-t-il clamer, tel un militaire, à sa vingtaine de porte-drapeaux mobilisés. "C'est une fierté. Je représente la France. Participer à cet hommage est très émouvant." Chaque année, c'est la même musique, comme pour Thomas Lemanissier, membre de l'Harmonie de Courseulles-sur-Mer. Depuis qu'il a douze ans, celui qui est aujourd'hui trentenaire joue du saxophone au sein d'un orchestre de vingt personnes sur les cérémonies du D-Day. "Je vais participer à mon 21e 6 juin. Je ne conçois pas de ne pas être là. Je pose des jours de congé pour ça." A Jean-Claude Lebret d'abonder : "Si je ratais une cérémonie, j'en serais malade." Un dévouement sans compter pour ces habitants du Calvados.

A quelques jours du 80e anniversaire du Débarquement, l'heure est aux répétitions. François Tel, membre des Normandy Freedom Pipes, a une contrainte pour s'entraîner à la cornemuse. Il faut trouver l'heure et le lieu adéquat pour ne pas déranger les habitants. "On l'entend de loin, admet-il. Je répète 1h30 tous les jours, souvent sur le site Hillman à Colleville-Montgomery car c'est dégagé ou dans la baie de Sallenelles, sur un ancien blockhaus." De son côté, la saison de Thomas Lemanissier a commencé le 8 mai dernier. "On se réunit deux fois par semaine pour que tout soit prêt." Les cuivres devant, les bois au milieu et les basses derrière, tout est organisé au millimètre près, de quoi avoir les mains moites le jour J. "Les deux moments les plus stressants sont la sonnerie aux morts et la Marseillaise. Il y a un silence terrible autour des musiciens, raconte-t-il. On ne peut pas se rater !" Devant des milliers de spectateurs, "je n'ai pas le droit à l'erreur par rapport au protocole, explique Vincent Plékan, chef d'orchestre de La Fraternelle, orchestre d'harmonie à Caen. On n'a pas l'habitude d'être placés en rang, suivant un plan strict et protocolaire." Il dirige une soixantaine de musiciens dont sa fille Jeanne, 19 ans. "Ça me tient à cœur de rendre hommage", confie la clarinettiste. Et parfois, l'émotion prend le dessus dans des cérémonies très solennelles. Son père reste marqué par le 60e anniversaire, en 2004. "On a traversé le pont de Pegasus derrière les derniers soldats britanniques qui ont libéré Bénouville avec leurs planeurs. J'avais les poils au garde à vous. C'était un moment très fort", rembobine-t-il, les yeux humides.

Cette année, pour le 80e, où bon nombre de chefs d'Etat sont attendus ainsi que les derniers vétérans des pays alliés, nul doute que le son des flûtes et trompettes va encore toucher le cœur de ces Normands…

Leurs plus belles anecdotes du 6 juin

Jean-Claude Lebret est le responsable des porte-drapeaux à Caen.

"Le 6 juin 2009, le président américain Barack Obama est venu présider les commémorations. Depuis que je l'ai vu, ma devise reste 'Yes we can !'. Il représente la simplicité. J'aurais aimé lui serrer la main comme je l'ai fait avec les autres présidents que j'ai rencontrés, comme avec le prince Charles lors du 70e anniversaire ou encore François Hollande. Ce sont des moments qui marquent."

Thomas Lemanissier est musicien de l'Harmonie de Courseulles. - Thomas Lemanissier

"Mon plus beau souvenir reste le 75e D-Day. On avait défilé rue de la Mer à Courseulles-sur-Mer, avec un orchestre de 200 personnes, devant une rangée de vétérans. C'était impressionnant. Une autre anecdote : en 2004, j'avais 14 ans, lors d'un défilé avec un orchestre canadien. Je me suis retrouvé au milieu de deux hommes, l'un avec une peau d'ours et l'autre avec une hache. J'ai eu les jetons ! (rires)"

Jeanne Plékan fait partie des jeunes musiciennes de La Fraternelle.

"Mon père commande l'orchestre. Je suis placée au deuxième rang, souvent au milieu. J'adore regarder ce qu'il se passe autour de moi, l'attitude des porte-drapeaux dans leurs beaux costumes. C'est un plaisir d'y assister et d'y participer. Les minutes de silence pendant les cérémonies, c'est émouvant. Pour nous, musiciens, c'est le moment de souffler mais surtout de se recueillir."

François Tel est joueur de cornemuse à Normandy Freedom Pipes.

"L'un des moments les plus forts remonte à deux ans. On a rencontré des vétérans adorables, grâce aux Taxi Charity. On est allés jouer de la cornemuse dans leur hôtel dans une soirée totalement improvisée. C'était que du bonheur de leur rendre hommage. Et puis, on a pu faire connaissance de manière un peu plus intime avec certains autour d'un verre, avec modération !"