Rouen. Fêtes Jeanne d'Arc : c'est parti pour trois jours de festivités

Organisées du jeudi 9 au samedi 11 mai par Les Vitrines de Rouen, en relation avec la Ville, les fêtes Jeanne d'Arc n'ont cessé de s'étoffer d'année en année. José Ortuzar, vice-président des Vitrines de Rouen, annonce les nouveautés de cette édition.

Une fête au goût du jour

Cette manifestation offre un vrai moment de liesse populaire et de partage. "Dans leur nouvelle formule, les fêtes Jeanne d'Arc proposent pléthore d'activités et s'étendent sur trois jours afin de favoriser l'attractivité de Rouen, de dynamiser le centre-ville, de faire connaître l'histoire locale et de divertir les Rouennais", précise José Ortuzar. Cette formule initiée il y a trois ans connaît un succès fou : "Nous avons estimé à 170 000 le nombre de visiteurs lors de la précédente édition." Tout est gratuit et toutes les animations, troupes, compagnies et artisans sont de grande qualité, ce qui fait aujourd'hui des fêtes Jeanne d'Arc une des plus belles fêtes médiévales de France : "Cela nous est rendu possible grâce au soutien financier des collectivités ! Cette année, nous avons aussi la chance d'avoir pu négocier la gratuité des transports en commun et l'augmentation de leur fréquence pour favoriser le confort de nos visiteurs."

Sur les pas de Jeanne

La fête envahit tout le centre-ville, rive gauche comprise. Elle essaime sur six pôles : cathédrale, hôtel de ville, Beaux-Arts, palais de justice, Vieux-Marché et Saint-Sever. "Elle s'étend aussi sur les quais rive gauche, prairie Saint-Sever, pour la première fois." De cette façon, un vrai parcours est possible. Celui-ci est d'ailleurs renforcé par les spectacles en déambulation ou le grand défilé final des troupes. Le spectateur se crée un programme sur mesure en choisissant ses animations parmi le florilège d'activités proposées : musique, théâtre, démonstration d'art, campement viking, marché médiéval. "Mais la particularité de ces fêtes, c'est aussi et surtout leur aspect participatif !, souligne José Ortuzar. Les Rouennais viennent de plus en plus souvent costumés pour participer à l'événement, défilent et s'initient à l'artisanat encadré par des professionnels."

Pratique. Du jeudi 9 au samedi 11 mai, centre-ville de Rouen. Infos sur rouen.fr.