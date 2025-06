Une semaine de jobs dating à l'Institut supérieur et professionnel de Normandie : "c'est moins stressant"

Effectuer des entretiens d'embauche lorsqu'on est étudiant n'est pas chose facile. Pour y remédier, l'Institut supérieur et professionnel de Normandie (ISPN) de Rouen, situé au Grand-Quevilly, a organisé une semaine complète de jobs dating du lundi 22 au vendredi 26 avril.

"Un job dating c'est moins stressant"

Durant cette semaine 100% dédiée aux entretiens pour des alternances, les étudiants de l'ISPN ont rencontré deux entreprises : ARC, basée à Offranville près de Dieppe, et LS Formation, située à Bois-Guillaume. "En général, je suis quelqu'un de stressé mais je trouve qu'un job dating c'est moins stressant qu'un entretien classique", assure Agathe Devraigne, en BTS Management commercial opérationnel. "Ici, les recruteurs recherchent plus le savoir-être qu'uniquement les compétences", ajoute-t-elle. De son côté, sa camarade Eulalie Lerouge, en BTS communication, était elle aussi moins anxieuse. "A l'école, on est dans un environnement qu'on connaît et on est accompagné par le cadre enseignant", précise la jeune femme. "On sait sur quelle entreprise on va tomber donc c'est moins impressionnant."

"On ne connaît pas le recruteur mais en s'entraînant, ça va"

Jeudi 25 avril, une étudiante en BTS Gestion des petites et moyennes entreprises a effectué un entretien avec LS Formation. "On ne connaît pas le recruteur mais en s'entraînant ça va", indique-t-elle. Lors de son entrevue, "il semblait intéressé par mon CV parce qu'il recherchait un profil qui avait fait du recrutement, ce qui était mon cas donc ça m'a mis plutôt à l'aise", raconte-t-elle.

D'autres jobs dating de ce genre devraient également être programmés en juin par l'ISPN.