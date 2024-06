Seine-Maritime. L'événement Chibi Rouen passe à l'heure d'été : découvrez-le ce week-end

Organisé par Keyvan Estermann de Swift Events en compagnie de Rouen expo événement, le salon Chibi Rouen inaugure une version printanière samedi 15 et dimanche 16 juin. Keyvan donne trois raisons de s'y rendre.

Le rendez-vous des cosplayers

C'est le lieu préféré des amateurs de cosplay, un loisir qui consiste à réaliser un costume et incarner un personnage de fiction ou de jeux vidéo. "Beaucoup viennent costumés. Chibi Rouen est un grand carnaval où on peut rendre hommage à ses héros en enfilant leurs costumes", précise Keyvan Estermann. Le concours cosplay est devenu un évènement phare. Tout au long du week-end, des défilés sont organisés sur le podium. Des stars du cosplay seront là comme la Caennaise NDC Lady, finaliste de la coupe de France l'an dernier ou encore la Rouennaise Livanart, championne de France 2019, qui animera un atelier.

Dans le hall dédié au cosplay, les visiteurs pourront aussi s'essayer à la confection d'accessoires : baguette de sorcier, armures etc. Pour cette première édition de printemps, près d'une centaine d'artistes sont conviés. L'occasion de repartir avec des dessins, des peintures ou des sculptures, inspirés des mangas ou des jeux vidéo. "Passer commande permet de repartir avec des planches personnalisées", poursuit l'organisateur. Le plus insolite reste le pôle tatouage : "On peut se faire faire des flashs, des petits tatouages inspirés de la pop culture".

Un événement familial

En compagnie d'Adeline Chetail, doublures voix de Zelda et de Erza Scarlett dans Fairy Tale, initiez-vous au doublage. Elles seront en dédicace et participeront à des conférences. Calligraphie, jeux de cartes traditionnels, peinture, "tous les ateliers sont gratuits", précise Keyvann. "Il suffit de s'inscrire avec un QR code en arrivant". Les animations sont proposées en continu : concerts de groupe K pop, des reprises de musiques d'animés en version rock par Save'n Retry, un karaoké, des quizz et blind test : il y en a pour tous les goûts et les âges.

Pratique. Samedi 15 et dimanche 16 juin de 10 à 19h. Parc expo à Rouen. 0 à 14€. chibirouen.fr