Saint-Romain-de-Colbosc. La Fête du cirque, trois jours de spectacles vivants

La commune de Saint-Romain-de-Colbosc organise sa traditionnelle fête du cirque du 31 mai au 2 juin. Le festival en plein air met à l'honneur les arts de rue et le cirque contemporain, offrant un "voyage vers d'autres univers", promet Caroline Girodet, l'organisatrice.

La douzième édition de l'événement prend place dans le parc du château de Gromesnil où chapiteaux, food-trucks et jeux traditionnels en bois enchanteront le grand public. Les enfants sont les bienvenus avec des stands qui feront leur bonheur : initiation au cirque, maquillage, spectacle de Zorro et course de vélos dans un hippodrome de poche. Parmi les spectacles, à ne pas manquer la prestation acrobatique "La promesse du vide" en musique, lumière et poésie. La clôture du dimanche soir "Gagarine is not dead" est une représentation narrative et burlesque de cosmonautes à la conquête de l'espace. "C'est la pépite du festival", assure Caroline Girodet.

La fête propose une cinquantaine de divertissements, en grande majorité gratuits et participatifs avec le public.