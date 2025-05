Saint-Romain-de-Colbosc. Le plein de spectacles vivants pour la fête du cirque

Du 6 au 8 juin, la fête du cirque fait son grand retour dans le parc du château de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc. Cette année 17 compagnies se partagent la programmation avec une cinquantaine de représentations gratuites.

Trois jours de spectacles

Acrobaties, jonglage, théâtre de rue, musique, performances aériennes… La programmation, comme tous les ans, fait la part belle aux arts du cirque et de la rue, dans toute leur diversité. Pensé comme un rendez-vous familial, l'événement mêle découvertes artistiques, animations pour les enfants et restauration sur place dans un cadre naturel.

Un seul spectacle est payant (12 euros en plein tarif, 8 euros en tarif réduit), celui organisé sous le grand chapiteau "I love you two". Il s'agit d'une rencontre entre acrobaties virtuoses, musiques entraînantes et poésie visuelle, portée par des artistes venant de toute l'Europe. Trois représentations publiques sont prévues jeudi 5 juin à 20h, vendredi 6 juin à 19h30 et samedi 7 juin à 20h35.

Deux autres spectacles sont présentés sous de petits chapiteaux. Ils sont gratuits mais les places sont à retirer le jour même de la représentation auprès de la billetterie.

Des temps forts

Mais les temps forts ne s'arrêtent pas là. A la tombée de la nuit, la compagnie Cirque Entre Nous proposera un parcours aérien de mâts chinois, tandis que la Bruital Compagnie revisitera l'épopée de Jeanne d'Arc avec un humour ravageur.

Le samedi, place à Josianes ou l'art de la résistance, un spectacle mélangeant acrobaties, chant, danse et humour, véritable ode à la féminité joyeuse.

Pour clôturer le festival, Bakana réunira trois artistes autour d'une étonnante performance de capilotraction mêlant mât chinois et danse.