Caen. Place Saint-Sauveur ou au Chemin-Vert, la saison des vide-greniers est lancée

Avis aux chineurs. Dimanche 5 mai, vous trouverez peut-être votre bonheur ou de belles trouvailles à Caen, qui accueille deux vide-greniers.

Le premier, place Saint-Sauveur, est organisé par les Amis de la place. Il réunit les particuliers, avec 70 exposants qui vous proposent d'acquérir tous types d'objets. Des vêtements à de la décoration en passant par des vinyles, il y en a pour tous les goûts, de 8h à 18h.

Un peu plus loin, dans le quartier du Chemin-Vert, c'est aussi de 8h à 18h que se déroule le Grand Vide-Grenier, organisé par l'association Vivre ensemble au Chemin-Vert. Celui-ci s'étend dans les rues Pierre-Corneille et Jean-Racine, ainsi que sur la terrasse du parc pour enfants face à l'église Saint Joseph. Près de 120 exposants sont attendus et, là aussi, les particuliers proposent des biens de toute sorte à chiner. Si la météo le permet, des animations sont prévues avec de la musique, mais également un stand nourriture, de quoi ravir les férus de barbes à papa, de pop-corn ou encore de barbecue.