Rouen. En balade le long de la route des abbayes

Elles rappellent l'importance de la Seine comme voie de communication. Des abbayes remarquables se dressent fièrement, le plus souvent le long du fleuve.

Voici celles qu'il faut voir, près de Rouen.

L'abbaye de Jumièges

"La plus belle ruine de France", disait un certain Victor Hugo. L'abbaye de Jumièges, fondée par Saint-Philibert et détruite au XIXe siècle, est un lieu à découvrir. L'application Jumièges 3D permet de se représenter les beautés qu'elle renfermait. Le lieu accueille aussi régulièrement des expositions, comme prochainement Clouds Theory, de Laurent Grasso. Tout près, la base de loisirs de Jumièges propose de multiples activités, sur terre et sur le lac.

Saint-Georges de Boscherville

Tout près de Rouen, l'abbatiale du XIIe siècle est un pur exemple de l'architecture romane normande. Le bâtiment monastique, la salle capitulaire et le grand jardin viennent compléter ce cadre exceptionnel.

Saint-Wandrille

L'abbaye de Fontenelle à Saint-Wandrille abrite toujours à ce jour une communauté de moines d'une trentaine de frères bénédictins. Une partie de l'abbaye se visite au moment des offices ou lors de visites guidées, chaque jour à 15h30. Des possibilités de retraite sont aussi offertes. Par ailleurs, la boutique permet de goûter le fruit du travail des moines, notamment de la brasserie qui propose une large gamme de bières. A Rouen, l'abbatiale Saint-Ouen, par ses proportions hors normes, mérite un arrêt, tout comme celle de la Sainte-Trinité à Fécamp, anciennement lieu de pèlerinage, ou encore l'abbaye cistercienne du Valasse à Gruchet.