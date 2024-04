Rouen. A l'entrée de la ville, la police constate des excès de vitesse en série sur l'A150

"C'est une zone limitée à 70km/h avec un virage où l'on constate pas mal d'accidents", indique une source policière. Une opération de contrôles de vitesse a été menée mercredi 10 avril, vers 10h30, sur l'A150, à l'arrivée à Rouen.

Sur 107 conducteurs contrôlés, 11 ont été pris en excès de vitesse. L'un d'entre eux a été pris à plus de 110km/h, ce qui a entraîné la rétention de son permis de conduire et le placement de son véhicule en fourrière. Quatre ont été verbalisés pour des excès de vitesse entre 30 et 40km/h au-dessus de la limite et six entre 20 et 30km/h au-dessus.

La police précise aussi qu'un homme a été pris pour un refus d'obtempérer et une conduite malgré la suspension de son permis de conduire.