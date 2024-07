Evénement. Une trentaine d'artistes pour Les Rencontres de Saint-Céneri

Saint-Céneri-le-Gérei, l'un des plus beaux villages de l'Orne et de France, s'anime à l'occasion de la 37e édition des Rencontres de Saint-Céneri qui se déroulent samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 mai. Une trentaine d'artistes professionnels s'installent pour trois jours dans cette petite commune de 120 habitants. "On a des artistes qui viennent de loin. Ils ont un parcours pour la plupart, mais il y a aussi quelques artistes émergents", présente Marc Chatain, l'organisateur du rendez-vous. Sculpteurs, peintres, vidéastes, graveurs… "Il y a plein de formes d'expression, mais la base reste quand même la peinture", souligne-t-il.

"Les gens prêtent un garage

ou une pièce à vivre"

La particularité de l'événement : les artistes exposent chez les habitants. Les espaces publics tels que l'église et la chapelle sont utilisés, mais aussi les espaces privés. "Les gens prêtent un garage ou même une pièce à vivre. Je prête ma maison pour les expositions, explique Marc Chatain. Le tout rassemblé dans le cœur du village de manière qu'il n'y ait pas d'artiste excentré."

En 2023, Les Rencontres de Saint-Céneri ont attiré près de 10 000 visiteurs sur les trois jours. "Les gens se promènent, voient un artiste, prennent le temps de discuter avec et de regarder ses œuvres. Après ils sortent, les cafés et restaurants sont ouverts, ils peuvent aller se promener et revoient un autre artiste, détaille l'organisateur. Il y a des fois, quand on en voit trop, on ne voit plus rien. Alors que là c'est assez oxygéné."

Une tradition d'art qui se perpétue

Le premier rendez-vous a eu lieu en 1983, sous le nom des Rencontres des peintres. Saint-Céneri-le-Gérei a eu une relation importante avec la peinture des années 1890 jusque dans les années 1920. "Des artistes extérieurs sont venus s'installer dans le village comme Paul Saïn et Mary Renard. Ils ont amené un véritable mouvement artistique", décrit Marc Chatain, qui souhaite faire perdurer cet héritage.

L'événement est suivi, à partir du mercredi 29 mai, d'une exposition du peintre Alain Ponçon à l'auberge des sœurs Moisy, jusqu'au 15 juillet.

Pratique. De 10h30 à 18h30 samedi et dimanche, jusqu'à 17h lundi.