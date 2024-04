Caen. Travaux sur les rails : des perturbations à prévoir pour les usagers du tramway

Pour préserver les infrastructures, augmenter la durée de vie des rails et éliminer les défauts de surface, Twisto doit engager des travaux de maintenance sur le réseau du tramway à Caen. Des perturbations sont à prévoir du lundi 15 avril au vendredi 3 mai.

Des bus de substitution

La première opération de meulage des rails du tramway se déroule entre le lundi 15 et le vendredi 19 avril, à chaque fois de minuit à 4 heures du matin. Conséquence, le tramway ne circule pas.

La seconde phase est plus embêtante pour les usagers. Elle commence le lundi 22 avril et se termine le vendredi 3 mai, entre 20h30 et 4 heures du matin. "La circulation des tramways sera interrompue sur cette deuxième période afin de faciliter l'avancée des travaux. Des bus de substitution seront mis en place pour les voyageurs", explique Twisto.

Lors du passage des machines, des nuisances sonores pourront perturber la quiétude des habitants. Les poussières seront aspirées par la machine, et pas relâchées dans l'air.