SoiréeTwin Reggae Night Samedi à la Bazoge !

Fady Mélo révèle un sens inné de la mélodie et libère sur scène une énergie reggae-afro-disiaque qui captive. Une belle rencontre afro-reggae à La Bazoge !

La mixité musicale et l’énergie débordante du Mardjenal Sativa Sound réussit à combler un public toujours plus grand, que ce soit des fans de bons sons ou simplement des amateurs de bonnes soirées. Issue de la nouvelle génération reggae diffusée sur internet, le groupe partagera l’affiche pour une ambiance festive et dynamique.

I - Sens, l’artiste bas-normand revient dans son pays natal pour chanter son métissage de reggae et de hip hop. Les concerts seront suivis d’une traditionnelle soirée TWIN.



Pratique. 9€ sur place dès 21h.